Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 24.01.2024

DeepStateMap

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого 2022 року за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Зараз дивляться
Читайте також
Карта бойових дій на 24 січня 2024 року – ситуація на фронті
Війна в Україні

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби, аеродроми, флот та напрямки атак окупантів.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Розвідники йшли пішки понад 600 км – ГУР про операцію зі знищення ТУ-22М3 в РФ
бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
ЗСУ за 700 днів війни знищили майже 379 тис. окупантів ‒ Генштаб
Втрати РФ на 22 грудня 2023
Третій удар РФ по Харкову та нова допомога від союзників: головні події ночі 24 січня
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 24.01.2024
Третій удар по Харкову за 23 січня: кількість постраждалих зросла до дев’яти
Обстріл Харкова ввечері 23 січня 2024
Знищено один із шести дронів – Генштаб про вечірню атаку БпЛА 23 січня
ППО, протиповітряна оборона

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь