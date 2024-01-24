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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Розвідники йшли пішки понад 600 км – ГУР про операцію зі знищення ТУ-22М3 в РФ

бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
Фото: Getty Images

З’явилися подробиці операції, під час якої у серпні 2023 року українським розвідникам вдалось знищити російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивести з ладу.

Деталі повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, розповідаючи про Героя України Олега Бабія.

Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника.

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Захисники виконували спеціальне бойове завдання – зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.

– Пробравшись у глибокий тил противника, завдання виконали – знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат, – йдеться у повідомленні.

Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх побратимів, військовий зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій посмертно нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену Золота зірка.

Чоловік від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ. Він організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території РФ.

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19 серпня український безпілотний літальний апарат завдав удару по новгородській авіабазі Сольці.

Міністерство оборони Великої Британії заявляло, що атака, найімовірніше, була здійснена з території Росії.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, ГУР, літаки РФ, Росія
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