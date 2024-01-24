Третій удар РФ по Харкову та нова допомога від союзників: головні події ночі 24 січня

Війська РФ пізно ввечері у вівторок, 23 січня, втретє за добу вгатили по Харкову. МВС повідомляє про дев’ятьох постраждалих, серед яких дитина.

На республіканських праймеріз у Нью-Гемпширі Трамп перемагає Ніккі Гейлі.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Ракетний удар по Харкову

23 січня пізно ввечері росіяни втретє за добу обстріляли місто. Попередньо, вдарили ракетами С-300.

Атакували Київський район Харкова, також виявили влучання у Холодногірському районі.

– Наразі відомо про 9 постраждалих, серед них — 4-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа, – повідомили у МВС.

Трамп перемагає Гейлі на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських праймеріз у Нью-Гемпширі однопартійку Ніккі Гейлі.

За результатами підрахунку 81% голосів, за Трампа проголосували 54,8% виборців, за Гейлі – 43,6%.

Агентство AP також назвало президента Джо Байдена переможцем праймеріз Демократичної партії.

Хоча Байден не проводив кампанії в штаті і не був включений до виборчих бюлетенів, близько 70% виборців із 37 тисяч вручну вписали його ім’я.

– Переконлива перемога колишнього президента робить реванш з Байденом у листопаді більш імовірним, ніж будь-коли, – зазначає AP.

Туреччина ратифікувала вступ Швеції в НАТО

23 січня Великі національні збори Туреччини після чотиригодинних дебатів ратифікували вступ Швеції в НАТО – майже через два роки після подання заявки зі Стокгольма.

З 346 турецьких депутатів 287 були за членство Швеції в НАТО, 55 – проти, решта утрималася.

Противники вступу Швеції до НАТО використовували аргументи про те, що в Стокгольмі буцімто не раз публічно спалювали Коран.

А прихильники розширення Альянсу заявили, що Швеція активно сприяє приєднанню Туреччини до ЄС, а також радикально бореться з тероризмом усередині своєї країни.

За бізнесмена Мазепу внесли заставу, він вийшов з-під варти – ЗМІ

Український бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з-під варти після внесення застави у розмірі 21 млн. грн.

Як повідомляє Суспільне, таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва 23 січня після розгляду заяви адвокатів підозрюваного.

Раніше суд знизив суму застави з майже 350 млн грн. до 21 млн грн.

Захисники представили суду десять листів від потенційних поручників Мазепи, серед яких і нардеп Андрій Герус.

Нова допомога для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні групи Рамштайн оголосив, що Берлін вирішив поставити Києву шість багатофункціональних вертольотів Sea King і комплекти запасних частин.

Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

Окрім того, Канада оголосила про новий військовий пакет для України, куди увійдуть багатоцільові катери Zodiac Hurricane Technologies на суму 20 млн канадських доларів (близько $15 млн).

Це багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом для різних морських операцій, включаючи пошуково-рятувальні операції, транспортування військ та вантажів, спостереження та розвідку.

Атака БпЛА на РФ 24 січня: дрони зранку ловили над Орлом

Уранці 24 січня у Росії повідомили про чергову атаку безпілотників.

Цього разу дрони ловили в небі над Орлом.

Місцевий губернатор Андрій Кличков переконує, що БпЛА було знищено.

До Залізничного та Північного районів стягнули всі профільні служби. Про постраждалих не повідомляють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.