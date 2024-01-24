У Пентагоні вважають серйозною загрозою нестачу зброї для України

У Міноборони Сполучених Штатів повідомили, якщо найближчим часом Україна не отримає більше військової допомоги, вона може зіткнутися з чималими викликами.

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони США Пет Райдер.

З якими викликами стикнеться Україна через брак озброєння

За словами Райдера, через брак фінансування Сили оборони України можуть стикнутися з нестачею артилерійських снарядів, протитанкових засобів, а також перехоплювачів протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

– Очевидно, що постійний брак фінансування змусив нас призупинити вилучення додаткових одиниць із наших запасів, зважаючи на наслідки для нашої власної військової готовності. І це, звичайно, заважає нам задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, зокрема такі, як артилерійські снаряди, протитанкові засоби, перехоплювачі протиповітряної оборони, – сказав він.

За його словами, без додаткового фінансування США не можемо надавати системи й обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб, допомагати підтримувати в робочому стані вже надані системи.

Тому Пентагон продовжить тісно співпрацювати з Конгресом і закликатиме до якнайшвидшого надання додаткового фінансування.

– Те, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну і ліквідувати Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не дінеться. Отже, чим швидше ми зможемо продовжувати надавати підтримку на тому рівні, на якому ми її надаємо, тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти, – додав Райдер.

Нестача снарядів

У грудні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що українські війська на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги.

За словами Тарнавського, нестача артилерійських снарядів є “дуже великою проблемою”, а скорочення іноземної військової допомоги впливає на стан справ на фронті.

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