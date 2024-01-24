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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський – розвідникам: Ваша ефективність є передумовою багатьох здобутків України

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

24 січня, у День зовнішньої розвідки України, президент Володимир Зеленський звернувся до представників цієї інституції.

Розвідники, зазначає глава держави, допомагають державі дізнаватися реальну ситуацію на кожному з напрямків.

Ефективність представників цієї інституції, наголошує Володимир Зеленський, стає передумовою багатьох здобутків України.

Зараз дивляться

– Публічно про деталі роботи Служби зовнішньої розвідки майже нічого не можемо розповісти. Зараз не час.

Але наш захист, наша дипломатична робота, наші активні дії і на фронті, і в міжнародних відносинах ґрунтуються, зокрема, на інформації, яку надають фахівці нашої зовнішньої розвідки. Дякую та вітаю з вашим професійним днем! – зауважив президент України.

Варто наголосити, що цьогоріч День зовнішньої розвідки збігся із 700-ю добою повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Президент України, Розвідка
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