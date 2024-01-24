Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за 700 днів війни знищили майже 379 тис. окупантів ‒ Генштаб
Упродовж доби Збройні сили України знищили ще 840 російських окупантів.
Таким чином на 700-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули майже 379 тис.
Втрати РФ на 24 січня 2024
- особового складу ‒ близько 378 660 (+840),
- танків ‒ 6 227 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31),
- артилерійських систем – 9 008 (+61),
- реактивних систем залпового вогню – 971 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 659 (+2),
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 998 (+37),
- крилатих ракет ‒ 1 842 (+22),
- кораблів (катерів) ‒ 23,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005 (+49),
- спеціальної техніки ‒ 1 416 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.
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