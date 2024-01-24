ЗСУ за 700 днів війни знищили майже 379 тис. окупантів ‒ Генштаб

Упродовж доби Збройні сили України знищили ще 840 російських окупантів.

Таким чином на 700-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули майже 379 тис.

Втрати РФ на 24 січня 2024

особового складу ‒ близько 378 660 (+840),

танків ‒ 6 227 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31),

артилерійських систем – 9 008 (+61),

реактивних систем залпового вогню – 971 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 659 (+2),

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 998 (+37),

крилатих ракет ‒ 1 842 (+22),

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005 (+49),

спеціальної техніки ‒ 1 416 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.