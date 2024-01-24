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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за 700 днів війни знищили майже 379 тис. окупантів ‒ Генштаб

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України знищили ще 840 російських окупантів.

Таким чином на 700-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули майже 379 тис.

Втрати РФ на 24 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 378 660 (+840),
  • танків ‒ 6 227 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31),
  • артилерійських систем – 9 008 (+61),
  • реактивних систем залпового вогню – 971 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 659 (+2),
  • літаків – 331,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 998 (+37),
  • крилатих ракет ‒ 1 842 (+22),
  • кораблів (катерів) ‒ 23,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005 (+49),
  • спеціальної техніки ‒ 1 416 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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