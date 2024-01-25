Карта бойових дій на 25 січня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 25 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 25 січня 2024

Ситуація в Україні на 25 січня 2024

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили шість атак загарбників біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще п’ять атак – у районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили сім атак армії РФ неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Збройні сили України стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж минулої доби відбили чотири ворожі атаки в районі Авдіївки та ще вісім атак – поблизу Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області – там відбито дев’ять атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили дві ворожі атаки південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили атаку росіян у районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Упродовж доби окупанти здійснили сім невдалих штурмів позицій українських військ.

Водночас українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 25 січня 2024

особового складу ‒ близько 379 610 (+950),

танків ‒ 6 257 (+30),

бойових броньованих машин ‒ 11 621 (+42),

артилерійських систем – 9 067 (+59),

реактивних систем залпового вогню – 972 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 660 (+1),

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 033 (+35),

крилатих ракет ‒ 1 844 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 044 (+39),

спеціальної техніки ‒ 1 420 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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