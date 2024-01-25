Нічний обстріл Херсона та атака дронів і С-300: головні події ночі 25 січня

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вночі росіяни обстрілювали Херсон

Після 4-ї години ранку у Херсоні було чути сильні вибухи – місто обстрілювали росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя.

Сьогодні Харків у жалобі

Сьогодні в Харкові оголошено жалобу за загиблими під час обстрілів 23 січня. Російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову 23 січня тричі – спершу о 04:00, а потім близько 07:10 та 22:00.

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Постраждали понад 70 людей, 10 – загинули.

Зеленський скасував усі робочі поїздки до з’ясування обставин з Іл-76

Президент Володимир Зеленський скасував на 25 січня усі заплановані поїздки до центральних регіонів України.

Зміною планів послужила авіакатастрофа над Бєлгородською областю РФ літака Іл-76 – глава держави візьме участь у засіданнях щодо з’ясування обставин події.

В Італії скасували показ пропагандистського фільму про Бучу

В Італії скасували показ російського пропагандистського фільму Свідок. Стрічку, що спростовує злочини окупантів у Бучі Київської області, планували продемонструвати у лютому в одному з італійських міст.

У програмі була конференція за участі ідеолога “русского міра” Олександра Дугіна і виставка псевдовідбудову знищеного окупантами Маріуполя. На російські плани одразу відреагувала українська діаспора.

Лондон придумав як розв’язати проблему Taurus

Уряд Великої Британії направив партнерам Німеччини пропозицію, яка може стати тимчасовим виходом із ситуації, коли Бундестаг все ще не готовий передати Україні ракети далекобійної дії Taurus.

Суть пропозиції полягає в тому, що Берлін спрямовує до Лондона партію Taurus, а той своєю чергою зможе поповнити арсенал Києва ракетами британського виробництва Storm Shadow.

Вибухи в російському Туапсе

У російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. Перед цим там прогриміли потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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