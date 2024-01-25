Вибухи в Одесі, РСЗВ LUR від Франції і нові деталі падіння Іл-76: головні новини 25 січня

У Головному управлінні розвідки озвучили деталі обміну військовополоненими, який мав відбутись 24 січня.

Разом з тим, Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по Одесі, внаслідок чого є постраждалі.

Про ці та інші головні події 25 січня в Україні та світі читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Атака РФ по Одесі

Уночі проти 25 січня удар безпілотників типу Shahed-136/131 був зосереджений на Одесі. Південь України росіяни атакували двома хвилями.

Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе: 10 – на Одещині та один – на Миколаївщині.

Однак, на жаль, збиті дрони за інерцією долітали до житлових кварталів.

Під час обстрілів постраждали шестеро людей. Під час обстрілу зафіксовано руйнування в Хаджибейському та Приморському районах Одеси.

Детальніше про атаку на Одесу – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Обмін полоненими: деталі від ГУР

Обмін полоненими, що мав бути 24 січня, але зірвався, проводився на Сумському напрямку. Літак Іл-76, що нібито перевозив українських полонених, до цього постачав ракети для ударів по Україні, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Він зазначив, що питання доставки полонених на обмін – відповідальність країни, яка їх утримує. Україна зі свого боку вжила всіх заходів для того, щоб вчорашній обмін відбувся.

– Цивільний транспорт з російськими полоненими перебував на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином, – сказав Юсов.

Також Юсов розповів деталі про літак Іл-76, який нібито перевозив військовополонених українців. Подробиці – на Фактах ICTV.

Крім того, представник ГУР озвучив деталі щодо того, кого росіяни могли перевозити на Іл-76.

Нові учасники коаліції дронів

До коаліції дронів доєдналися Швеція та Велика Британія. Тепер туди входить чотири країни, повідомили в Міністерстві оборони України.

Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Також про намір доєднатися до коаліції і стати її співлідером разом з Латвією оголосила Велика Британія.

Детальніше про те, що відомо про коаліцію дронів – читайте на Фактах ICTV.

Додаткові РСЗВ від Франції

Франція поставила додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) LRU, що є модифікацією.

Про це заявило Міністерство збройних сил Франції, посилаючись на слова генерала Жан-Мішеля Гійотона, який очолив коаліцію Артилерія для України.

У міністерстві заявили, що в рамках коаліції Франція поставила Україні ще дві реактивні системи залпового вогню LRU, довівши загальну кількість французьких систем до чотирьох.

– Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як ми мали лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 мм, – ідеться в повідомленні.

Шевченко озвучив плани розвитку футболу в Україні

Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко розповів, на чому зосередиться в роботі на новій посаді та як планує розвивати футбол під час війни в Україні.

У своєму виступі Шевченко зазначив, що війна впливає на футбол, але Україна може перейняти досвід Хорватії, щоб успішно з цим впоратися.

— Ми живемо у найскладніший час в історії України, коли вирішується не тільки майбутнє футболу, а й всієї країни. Головне завдання — зрозуміти, як футболу не тільки виживати, а й розвиватися. Війна прямо впливає на футбол, ми маємо стагнацію. Низький рівень чемпіонату, неможливість запрошувати потужних іноземних футболістів, ускладнені міжнародні перспективи, відтік талановитих дітей, – сказав Шевченко.

Він додав, що країна з успішним подоланням такого впливу є Хорватія, яка зіткнулася з масовим виїздом дітей у 1990-х, коли у них почалася війна.

Омбудсмен проти додаткових повноважень ТЦК

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини надав свої рекомендації до нової редакції законопроєкту про мобілізацію, зокрема й щодо повноважень ТЦК.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Я категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. Це військові підрозділи, які не мають права обмежувати права громадян України. Це є пряме порушення Конституції. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, а саме військові, – пояснив він.

Лубінець висловив сподівання, що його зауваження будуть враховані.

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