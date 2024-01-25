Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні Інфографіка
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Запуск Шахедів меншими групами – це пошук РФ нової тактики ударів – Гуменюк

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Застосування росіянами Шахедів наразі спостерігається меншими групами. Таким чином РФ шукає нову тактику застосування дронів для планування  майбутніх атак по Україні.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.

– Останні хвилі ударів складалися із 2-8 дронів, цієї ночі нарахували до 14. Але саме таке спрямування Шахедів доволі розгалужене, або навпаки – рясно зосереджене, як це було по Одеській області – дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем ППО, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції, – наголосила вона.

Зараз дивляться

За її словами, під час сьогоднішньої нічної атаки по півдню України окупанти вдалися до тактичних хитрощів, які вже спостерігалися.

– Ворог використовував низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів ППО, й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових, – додала речниця.

У ніч проти 25 січня РФ запустила дві хвилі дронів-камікадзе типу Шахед в напрямку Одеси, де внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, поранено шістьох людей. Силам ППО вдалось збити 11 БпЛА.

Читайте також
Уночі РФ атакувала Україну 14 дронами та п’ятьма ракетами С-300 – Повітряні сили
ППО, протиповітряна оборона

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Еспресо
атака дронами, Війна в Україні, Одеса, Одеська область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Серія вибухів у Харкові: оголошено повітряну тривогу
Вибух, атака дронів, ракетна атака
У Кременчуці та Полтаві прогриміли вибухи після оголошення ракетної загрози
Вибухи, ППО
Думав, що кохана загинула: історія полонених прикордонників Іллі та Аліни
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленський про конфіскацію активів РФ: Цього місяця ми наблизилися до рішення
Володимир Зеленський
Вибухи в Запоріжжі: працює ППО, летять ворожі дрони
вибухи, ППО

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь