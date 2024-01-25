Запуск Шахедів меншими групами – це пошук РФ нової тактики ударів – Гуменюк

Застосування росіянами Шахедів наразі спостерігається меншими групами. Таким чином РФ шукає нову тактику застосування дронів для планування майбутніх атак по Україні.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.

– Останні хвилі ударів складалися із 2-8 дронів, цієї ночі нарахували до 14. Але саме таке спрямування Шахедів доволі розгалужене, або навпаки – рясно зосереджене, як це було по Одеській області – дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем ППО, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції, – наголосила вона.

Зараз дивляться

За її словами, під час сьогоднішньої нічної атаки по півдню України окупанти вдалися до тактичних хитрощів, які вже спостерігалися.

– Ворог використовував низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів ППО, й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових, – додала речниця.

У ніч проти 25 січня РФ запустила дві хвилі дронів-камікадзе типу Шахед в напрямку Одеси, де внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, поранено шістьох людей. Силам ППО вдалось збити 11 БпЛА.

Джерело : Еспресо

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