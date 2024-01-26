17 депутатів від Слуги народу написали заяви на складання мандату – Арахамія

В Українському парламенті на сьогодні немає єдності. Крім того, ще кілька нардепів хочуть скласти мандати.

Таку заяву зробив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, пише LB.

За його словами, єдність була півтора року тому, а нині ситуація в цьому сенсі ще гірша, ніж до повномасштабної війни.

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А зараз країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

– З парламентом узагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення. – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи, – сказав глава фракції Слуга народу.

Арахамія зазначив, що в інших фракціях і партіях теж є депутати, які хочуть піти.

– Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, через які ми будемо голосувати за складання мандатів. Щоб зберегти парламент легітимним, – пояснив він.

Військова підготовка для депутатів

Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив що необхідно запровадити військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів разом з іншими українцями.

На його думку, це мотивуватиме українців не боятися мобілізації.

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