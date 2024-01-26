Бавовна у РФ, падіння Іл-76, атака 23 січня та Рамштайн-18: головні новини тижня

Протягом тижня, що минає, на території Росії регулярно лунали вибухи, внаслідок яких були підірвані російські військові об’єкти, завдяки яким ворог нарощував свої удари по територіях України.

Водночас Росія атакувала і Україну в ніч проти 23 січня, завдавши масованого комбінованого удару по Києву, Харкову та інших українських регіонах.

Про ці та інші головні події в Україні та світі за тиждень з 19 по 26 січня – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Вибухи у містах Росії

У ніч на 19 січня Брянську область Росії атакував безпілотник, який нібито придушили засобами РЕБ. Проте пізніше стало відомо, що спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі в Клинцях.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пояснив, що ця база забезпечує пальним окупаційні війська, тому це допоможе ускладнити логістику російської армії.

Також 19 січня у російському Котовську безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод. У РФ стверджують, що дрон нібито впав на майданчик біля цеху №3 зі змішування порохів. Персонал заводу евакуювали з міркувань безпеки.

Вже 20 січня Брянську область Росії було атаковано безпілотником. Його нібито збили над Клинцівським районом, де другу добу екстрені служби не можуть ліквідувати масштабну пожежу на нафтобазі в Клинцях.

У ніч на неділю, 21 січня, внаслідок атаки безпілотників загорівся термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ. Як з’ясувалося пізніше, пожежа була наслідком спецоперації Служби безпеки України.

У Bloomberg пишуть, що морський термінал заводу Новатек припинив роботу внаслідок атаки дронів СБУ. Кажуть, було також повністю припинено відвантаження нафти на танкери.

Крім того, в той же час дрони атакували Тульську, Орловську та Смоленську області РФ. Зокрема, у Тулі був уражений завод Щегловський вал, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії.

Удари РФ по Україні 23 січня

Протягом вівторка, 23 січня, РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За уточненою інформацією, всього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника.

В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п’ять балістичних ракет Іскандер-М, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Так, внаслідок удару РФ по Києву 22 людини постраждали, серед них четверо дітей.

Найбільше 23 січня постраждав Харків. Близько 04:00 і 07:20 окупанти завдали кількох ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. Станом на 26 січня відомо про 11 загиблих.

Росія завдала ракетного удару і Сумській області, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки.

Також під обстріл потрапив і Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка.

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області

Вдень 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76 у Корочанскому районі Бєлгородської області РФ. Російська сторона заявила, що там нібито перебували українські полонені, яких везли на обмін.

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що обмін полоненими мав відбутися 24 січня, однак його не було. У ГУР зараз немає точної інформації про те, хто саме перебував на борту літака Іл-76 та скільки людей.

Там зазначають, що російська сторона не поінформувала Україну про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставлення полонених. Це може здійснюватися як літаками, так і залізницею чи автотранспортом. Такий алгоритм відбувався раніше, ще й неодноразово.

Крім того, вже 25 січня у ГУР розповіли деталі про літак Іл-76, який нібито перевозив військовополонених українців.

Авіакатастрофа в Афганістані

На північному сході Афганістану впав російський приватний літак Falcon 10, який летів до Москви. На його борту перебували шестеро людей. З них двоє були громадянами Росії.

Літак належить російській компанії Атлетик Груп. Наразі відомо, що четверо людей вижили, ще двох – шукають рятувальники.

За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

Пакет допомоги від Польщі

За підсумками переговорів президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском стало відомо про новий оборонний пакет. Зеленський назвав діалог продуктивним і зазначив, що він стосувався всіх аспектів двосторонніх відносин.

Водночас глава держави повідомив, що є нова форма спільної взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України. Вони також обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Указ про історично населені українцями території РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами глави держави, потрібно робити все для соборності прав і свобод, правди про українців та нашої історії.

Доктор історичних наук, президент Української академії геополітики та геостратегії Павло Гай-Нижник пояснив спеціально для Фактів ICTV, які етноісторичні території варто було б урахувати в указі, яким може бути план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії та що Україна має робити далі для перемоги у війні.

Мінування Запорізької АЕС

По периметру Запорізької АЕС російські окупанти встановили міни, які раніше виявили та прибрали експерти МАГАТЕ у листопаді 2023 року.

Проте міни знову з’явилися на Запорізькій АЕС – у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об’єкта, відзвітував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він пояснив, що наявність мін не відповідає стандартам безпеки.

У вівторок, 23 січня, в онлайн-форматі відбулось засідання Контактної групи з оборони України, під час якого міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін закликав надати Україні більше систем ППО.

– Путін сподівається, що ракети та дрони деморалізують український народ та підірвуть бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу докласти зусиль, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів. Україна відповіла на жорстокість Путіна мужністю і непокорою. Після майже двох років війни український народ і військо міцно стоять проти російської агресії та окупації, а російські військові сильно ослаблені й деморалізовані, – сказав він.

Це засідання у форматі Рамштайн стало першим з кінця листопада 2023 року.

Український фільм номіновано на Оскар

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на 96-ту премію Американської кіноакадемії. До переліку потрапив український документальний фільм 20 днів у Маріуполі.

Кінокартина може стати найкращим документальним фільмом.

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