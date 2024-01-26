ГУР про зірваний обмін полоненими 24 січня: Мав бути одним із найбільших за час війни

24 січня мав відбутися один із найбільших обмінів військовополоненими з Російською Федерацією. Але через падіння Іл-76 цього не сталося.

Про це в ефірі Єдиних новин ведучому Вадиму Карп’яку заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він нагадав слова заступниці генсека ООН Розмарі Дікарло, яка зауважила, що вони не можуть достеменно встановити обставини катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76.

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– Російська Федерація не надала зрозумілих та очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію події. Натомість ми можемо констатувати, що йдеться про військовий літак, який неодноразово використовувався для перевезення російського озброєння та ворожого особового складу, – сказав представник ГУР.

Андрій Юсов також зауважив, що Росія не повідомляла Україну про те, що саме цим літаком будуть перевозити українських військовополонених.

За його словами, вимога створення відкритої міжнародної комісії з розслідування причин та обставин падіння Іл-76 є логічною й обґрунтованою. Адже треба вивчити рештки літака, чорні скриньки й, звичайно, уважно обстежити місце падіння Іл-76. Але Росія усіляко відкидає можливість роботи такої комісії, зауважує Андрій Юсов.

Представник ГУР підтвердив, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін військовополоненими. Російських військових українська сторона доставила у цивільному транспорті в обумовлене місце, де вони перебували в безпеці. Тобто Україна дотрималася усіх вимог Женевських конвенцій. А ось Росія не змогла гарантувати безпеку для українських полонених.

– Щодо подальших обмінів, то хоч би як було важко, але це не перша спроба Росії використовувати тему військовополонених в очевидно провокативних цілях проти України… Україна продовжить роботу з обміну полоненими. Координаційний штаб, переговорна група продовжать повертати наших захисників, не чекаючи закінчення війни, – наголосив Андрій Юсов.

Кількість військовополонених з української та з російської сторони, яких мали обміняти 24 січня, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відмовився назвати, проте наголосив, що це мав бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни.

– Це мав бути, так би мовити, ювілейний – п’ятдесятий – обмін, але, на жаль, не відбувся, – заявив Юсов.

Списки військовополонених, які майже одразу після падіння Іл-76 з’явилися в російських ЗМІ, направлені на те, щоб подивитися на нашу реакцію. Проте ГУР коментувати прізвища з цього списку не буде.

Андрій Юсов зауважив, що офіційна реакція України на список військовополонених буде лише тоді, як офіційні російські структури оприлюднять такий. А зараз це виглядає, як інформаційно-психологічна операція ворога.

Раніше Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські чиновники, проте в останній момент ФСБ заборонила їм летіти.

Нагадаємо, що 24 січня в Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Генштабі ЗСУ зауважили, що літак міг перевозити ракети С-300, якими росіяни масовано атакують Харків із Бєлгородської області.

Російські пропагандисти заявили, що на борту Іл-76 нібито було 65 українських полонених, троє людей супроводу, і шість членів екіпажу.

25 січня за фактом падіння військово-транспортного літака Іл-76 відкрито кримінальне провадження.

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