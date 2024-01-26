Карта бойових дій на 26 січня 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 26 січня 2024:

Ситуація в Україні на 26 січня 2024:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку відбили п’ять атак окупантів у районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще дві атаки поблизу Макіївки Луганської області.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 26 січня 2024:

особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб,

танків ‒ 6265 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 11637 (+16) од,

артилерійських систем – 9082 (+15) од,

РСЗВ – 972 од,

засоби ППО ‒ 660 од,

літаків – 331 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 од,

крилатих ракет ‒ 1845 (+1) од,

кораблів /катерів ‒ 23 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 1425 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.