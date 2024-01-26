Літаки РФ є законною ціллю для ЗСУ: Україна в ООН зробила заяву щодо падіння Іл-76

Київ не поінформували про начебто перевезення українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи у Бєлгородській області РФ. Якщо факт підтвердиться, це означатиме, що Росія використала українців як живий щит для прикриття транспортування боєкомплекту, яким обстрілюють українські міста.

Про це на засіданні Радбезу ООН 25 січня заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

За її словами, Росія цього тижня посилила свої атаки на Харківську область, внаслідок чого загинули та дістали поранень місцеві жителі, серед них дитина.

Зараз дивляться

Гайовишин наголосила на зв’язку між ракетними атаками та збільшенням кількості військово-транспортних літаків, зокрема й Іл-76, які прибувають до Бєлгорода.

– З огляду на ситуацію, Збройні сили України й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози, зокрема на напрямку Бєлгород – Харків. Нагадаю, що за законами ведення війни, військово-транспортні літаки збройних сил Російської Федерації є легітимною військовою ціллю, – заявила Гайовишин.

Заступниця постійного представника України при ООН також повідомила, що 24 січня мав відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією, проте цього не сталося. При цьому українська сторона своєчасно доставила полонених російських військових до місця обміну, де вони перебували в безпеці.

Христина Гайовишин наголосила, що російська сторона мала гарантувати такий самий рівень безпеки для полонених українців.

– Водночас українська сторона не була поінформована про необхідність дотримання безпеки повітряного простору поблизу Бєлгорода у визначений період, як це неодноразово робилося в минулому, – заявила Христина Гайовишин.

Росія не повідомила про кількість транспортних засобів, маршрути та способи перевезення полонених. Це може свідчити про умисні дії Москви для створення загрози життя і безпеки полонених, зауважила заступниця.

Дипломатка також розповіла на Радбезі, що з 2014 року росіяни використовують цивільне населення як живий щит у Криму та на Донбасі. Також окупанти прикривалися українськими полоненими.

– Якщо інформація про те, що на борту літака Іл-76 перебували українські військовополонені, підтвердиться, це буде перший випадок використання Росією живого щита у повітрі для прикриття транспортування ракет для їхнього подальшого використання проти мирних українських міст, – сказала Христина Гайовишин.

Україна розслідує катастрофу літака і наполягає також на проведенні міжнародного розслідування.

Заступниця постійного представника України при ООН наголосила, що Кремль фактично відкинув ідею прозорого й неупередженого міжнародного розслідування, адже хоче утримати свою версію інциденту.

А ще Христина Гайовишин додала, що російська пропаганда підозріло швидко почала транслювати заяви про збиття російського літака Іл-76 над Бєлгородською областю, який нібито перевозив українських військовополонених.

Падіння Іл-76

24 січня у Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Майже одразу в соцмережах росіяни почали повідомляти про 74 жертви. Російські ЗМІ писали, що борту буцімто перебувало 65 полонених, три особи супроводу та шість членів екіпажу.

Україна своєю чергою заявила, що на борту літака Іл-76 росіяни могли перевозити зенітні керовані ракети С-300.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що на світлинах із місця видно, що від Іл-76 нічого не залишилося, а частини фюзеляжу розкидало по полю. Тобто від удару об землю була ще й потужна детонація боєкомплекту.

В ООН заявили, що не можуть перевірити обставини катастрофи літака Іл-76.

Фото: скриншот

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.