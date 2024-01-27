Обговорення законопроєкту про мобілізацію і перегляд виплат ВПО: новини 26 січня

У Верховній Раді готують новий законопроєкт про мобілізацію. У суспільстві вже почали активно обговорювати можливість зміни, які запровадять цим документом.

Російські військові значно частіше застосовують хімічну зброю на території України. Нещодавно було зафіксовано використання гранати РГ-Во з хлорацетофеноном – різновидом сльозогінного газу.

В Україні згодом діятимуть нові правила для внутрішньо переміщених осіб. Уряд має наміри переглянути виплати для різних соціальних груп.

Зараз дивляться

Водночас Росія фактично відкинула ідею про проведення міжнародного розслідування падіння Іл-76 в Бєлгородській області за участю третіх країн і представників ООН.

Що відбулося в Україні та світі за добу 26 січня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Законопроєкт про мобілізацію

У Верховній Раді розглядають варіант нового законопроєкту про мобілізацію. У ньому пропонують дати можливість всім підприємствам бронювати працівників за щомісячний фіксований платіж.

Згідно з попереднім драфтом, бронь від мобілізації можуть давати будь-яким працівникам, незалежно від розміру заробітної плати, відрахувань ПДФО чи ЄСВ, а також займаної посади. Водночас компанія повинна працювати офіційно та сплачувати податки до бюджету.

Застосування Росією хімічної зброї

В Україні російські війська все частіше застосовують хімічну зброю. Так окупанти порушують Конвенцію про заборону хімічну зброю, учасником якої є Росія, йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речника Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генштабу Андрій Рудик зазначив, що РФ використовує гранати РГ-Во з хлорацетофеноном – різновидом сльозогінного газу. У грудні було зафіксовано 81 випадок.

Нові правила допомоги ВПО

З 1 березня почнуть діяти нові правила для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що виплати продовжать ще на шість місяців для ВПО серед пенсіонерів, громадян з інвалідністю 1 або 2 групи, дітей з інвалідністю, сиріт або позбавлених батьківського піклування.

Водночас планують виділяти виплати для працездатних громадян, які стали на облік у центри зайнятості або почали працювати. Загалом держава підтримуватиме виплатами понад 1,5 млн ВПО.

Постачання продуктів для ЗСУ

У Міністерстві оборони за останній тиждень провело вже дві неоголошені перевірки постачальників харчування для ЗСУ. В обох випадках зафіксовані порушення. Заступник міністра оборони Віталій Половенко зазначив, що ці ситуації знову повторюються.

Деякі компанії, з якими Міноборони уклало договори наприкінці 2023 року, не можуть впоратися з обов’язками. Йдеться про вчасне постачання якісних продуктів для ЗСУ. Надалі закупівлі проводитиме ДП Державний оператор тилу, щоб уникнути схожих ситуацій.

Розслідування падіння Іл-76

Офіційні представники РФ відкинули ідею міжнародного розслідування падіння Іл-76 у Бєлгородській області за участю третіх країн і представників ООН, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, заступниця генсека ООН на Радбезі заявила, що на сьогодні не можна визначити, чи перебували на борту люди та що сталося з літаком, тому вважає, що Росії є що приховувати.

Ситуація на фронті

Президента Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили найважливіші напрямки дій Сил оборони України – це Авдіївка, Куп’янськ і Південь. За його словами, найголовнішу увагу приділили збільшенню виробництва снарядів і дронів.

– Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування, – зазначив глава держави.

Він повідомив, що під час Ставки приділили увагу захисту прифронтових і прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Президент доручив підготувати плани подальшого прикриття міст і критичних обʼєктів із повітря.

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