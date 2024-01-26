Прохідний бал на НМТ у 2024 році: що відомо про вступ до вишів

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році буде проводитись з 14 травня до 19 липня. Цей період було визначено наказом Міністерства освіти і науки України.

Окрім цього було затверджено перелік навчальних предметів, із яких відбудеться тестування, та кількість балів на НМТ 2024.

Що відомо та яким буде прохідний бал на НМТ у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Прохідний бал НМТ 2024

Конкурсний бал — загальний результат абітурієнта, який обчислюється за спеціальною формулою. З ним він може брати участь у конкурсному відборі при вступі до вишу. Крім особистих навчальних досягнень вступника (балів НМТ/ЗНО, за творчий конкурс) на прохідний бал впливає обрана спеціальність й місце розташування вишу.

У 2024 році Міносвіти має намір підвищити порогові бали на НМТ. Про це свідчить Додаток 5 до проєкту Порядку прийняття до ЗВО (його опублікували для громадського обговорення).

У 2023 році вступники мали набрати:

від 130 балів — для отримання допуску до відбору на бюджет;

від 140 балів — для галузей міжнародних відносин, права, фармації та промислової фармації, публічного управління та адміністрування;

від 150 балів — для сфери охорони здоров’я (стоматологія, медицина, педіатрія).

Якщо прохідний бал НМТ 2024 не зміниться, то щоб узяти участь у конкурсі на бюджет 2024, абітурієнт має набрати мінімум 130 балів. Таку норму містить проєкт Порядку приймання на навчання для здобуття вищої освіти 2024. Якщо конкурсний бал буде нижчий за 130 балів, абітурієнт не зможе вступати на бюджет.

Мінімальний прохідний бал для вступу на контракт виші встановлюють самостійно.

Чи буде прохідний бал у 2024 році на тому ж рівні, поки що невідомо.

Нагадуємо, що в рамках вступної кампанії у 2024 році учасники тестування складатимуть НМТ із чотирьох предметів:

історія України;

українська мова;

математика.

один предмет залишається на вибір абітурієнта.

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