Росія блокує міжнародне розслідування падіння Іл-76 – ГУР

Офіційні представники РФ фактично відкинули ідею міжнародного розслідування падіння Іл-76 в Бєгородській області за участі третіх країн і представників ООН.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, заступниця генсека ООН на Радбезі заявила, що на сьогодні вони не можуть визначити, чи перебували на борту люди і, власне, що сталося з літаком, тому вважає, що РФ є що приховувати.

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– Було багато сподівань на засідання Радбезу ООН, зокрема щодо оприлюднення нових даних про авіатрощу, а також підтримки ідеї міжнародного розслідування. Натомість ми бачимо потік російської пропаганди і брехні, – додав Юсов.

Представник ГУР зауважив, що саме тому Україна паралельно проводить власне розслідування і СБУ відкрила відповідне провадження.

– Далі проводиться збір даних і вивчення ситуації, – додав розвідник.

На засіданні Радбезу ООН, яке зібрали через падіння 24 січня у Бєлгородській області РФ військово-транспортного літака Іл-76, українська сторона заявила про те, що Київ не поінформували про нібито перевезення українських військовополонених цим бортом.

Відповідно, якщо це підтвердиться, це означатиме, що Росія використала українців як живий щит для прикриття транспортування боєкомплекту, яким обстрілює Україну.

Також заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин наголосила, що військово-транспортні літаки РФ є легітимною військовою ціллю.

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