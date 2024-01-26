У Раді хочуть дозволити підприємствам бронювати працівників за фіксований платіж: що відомо

У Верховній Раді готують законопроєкт про мобілізацію, в якому дозволять всім підприємствам бронювати працівників за щомісячний фіксований платіж.

Бронь від мобілізації: що пропонують

Видання Forbes стверджує, що отримало драфт законопроєкту, над яким працювали депутати комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Однак це не остаточний варіант і може допрацьовуватися. У законопроєкті пропонують дати відстрочку від мобілізації для різних категорій за певний платіж.

За інформацією видання, незалежно від розміру заробітної плати, відрахувань ПДФО чи ЄСВ, підприємствам хочуть запропонувати бронь від мобілізації для будь-якого працівника. Але компанія повинна працювати офіційно та сплачувати податки до державного бюджету.

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Очільник економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха стверджує, що встановлення критеріїв, які залежатимуть від розміру заробітної плати, сприйматиметься суспільством як поділ на певні класи.

У новому законопроєкті хочуть змінити запропоновані наприкінці 2023 року пункти, щоб тепер компанії самостійно вирішували, кому та яким саме працівникам дадуть бронь на підприємстві. Пропонують бронювати до 50% від військовозобовʼязаних працівників.

Бронь від мобілізації в Україні

У тексті законопроєкту йдеться, що зараз бронь від мобілізації в Україні мають 538 тис. чоловіків, серед яких – державні службовці й працівники військових адміністрацій.

Найбільше бронь від мобілізації мають працівники сектору енергетики – 27,9%, агропромислового сектору – 15,2%, промисловості – 12,6%, транспорту – 12,5%, а серед військових адміністрацій – 5,2%.

Джерело : Forbes

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