Україна повернула тіла 77 загиблих військових

26 січня на підконтрольну Україні територію повернули тіла 77 полеглих захисників.

Про репатріаційний захід повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тепер ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ.

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Там їх буде передано представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час.

За сприяння в поверненні тіл загиблих військових у Координаційному штабі завдячують представникам:

об’єднаного центру при Службі безпеки України,

Міністерству внутрішніх справ України (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин),

Збройних сил України (Центральному управлінню цивільно-військового співробітництва),

Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області,

Держприкордонслужби України,

інших представництв структур сектору безпеки та оборони України,

Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

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