Україна повернула тіла 77 загиблих військових
26 січня на підконтрольну Україні територію повернули тіла 77 полеглих захисників.
Про репатріаційний захід повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Тепер ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ.
Там їх буде передано представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час.
За сприяння в поверненні тіл загиблих військових у Координаційному штабі завдячують представникам:
- об’єднаного центру при Службі безпеки України,
- Міністерству внутрішніх справ України (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин),
- Збройних сил України (Центральному управлінню цивільно-військового співробітництва),
- Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області,
- Держприкордонслужби України,
- інших представництв структур сектору безпеки та оборони України,
- Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими