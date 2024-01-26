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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Україна повернула тіла 77 загиблих військових

Україна повернула тіла 77 загиблих військових
Фото: Depositphotos

26 січня на підконтрольну Україні територію повернули тіла 77 полеглих захисників.

Про репатріаційний захід повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тепер ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ.

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Там їх буде передано представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час.

За сприяння в поверненні тіл загиблих військових у Координаційному штабі завдячують представникам:

  • об’єднаного центру при Службі безпеки України,
  • Міністерству внутрішніх справ України (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин),
  • Збройних сил України (Центральному управлінню цивільно-військового співробітництва),
  • Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області,
  • Держприкордонслужби України,
  • інших представництв структур сектору безпеки та оборони України,
  • Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Війна в Україні, військовослужбовці, українські військові
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