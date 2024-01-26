Вибухи в Херсоні та майбутній візит Гроссі на ЗАЕС: головні події ночі 26 січня
Уночі 26 січня в Повітряних силах ЗСУ двічі попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня.
Після другого такого попередження з’явилась інформація про вибухи в Херсоні.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Загроза балістики
Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в Повітряних силах ЗСУ попереджали близько першої та другої години ночі.
Моніторингові канали, зокрема, близько другої ночі повідомляли про кілька пусків із району Армянська, що в поки що окупованому Криму.
Тоді ж у Херсоні прогриміли вибухи.
Обстріл Херсону
Херсон був під щільним обстрілом близько другої ночі 26 січня.
Моніторингові канали повідомляли, що окупанти гатять по місту не лише балістикою з Криму, а й артилерією.
В обласній та міській військових адміністраціях вибухи в Херсоні поки що не коментували.
Гроссі відвідає ЗАЕС
У найближчі 10 днів генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має відвідати Запорізьку атомну електростанцію.
Про свої плани він повідомив після засідання Ради Безпеки ООН, де доповідав про ситуацію на ЗАЕС.
– Я планую повернутися до Запоріжжя. Буду там, а також у Києві та Москві, у найближчі 10 днів або близько того, – повідомив журналістам про свої плани Рафаель Гроссі.
До ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ збирається прибути з кількома експертами, щоб провести вже 16-ту ротацію персоналу на атомній електростанції.
Під час відвідин ЗАЕС Рафаель Гроссі хоче з’ясувати, як на станції вирішується проблема з водою після підриву окупантами Каховської греблі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.