Буданов переконаний, що незабаром відбудеться новий обмін полоненими з Росією

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися черговий обмін полонених громадян України – як військових, так і цивільних осіб.

Своє переконання він озвучив в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Життя наших людей – військовослужбовців чи цивільних – не має бути в небезпеці та в тих жахливих умовах, у яких їх там утримують. Все, що можна робити, ми зробимо. Впевнений, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться, – сказав Буданов.

Військовий наголосив, що резонансна катастрофа російського літака Іл-76, на якій спекулюють кремлівські пропагандисти, озвучуючи версії, що нібито на борту рейсу були українські полонені, обов’язково буде розслідувана.

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Нагадаємо, у списку з 230 українських військовополонених, які повернулися додому в порядку обміну 3 січня, знову не було жодного захисника Маріуполя з уже легендарного Азова (12 бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України).

Москва, як і раніше, намагається використовувати їх у своїх ідеологічних і пропагандистських цілях.

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