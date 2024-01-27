Карта бойових дій на 27 січня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 27 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 27 січня 2024

Ситуація в Україні на 27 січня 2024

Оперативно-стратегічне угруповання військ Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили вісім атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Збройні сили України стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще дев’ять атак – у районах Опитного, Водяного, Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Одеса

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Упродовж доби армія РФ здійснила чотири невдалих штурми позицій українських військ.

Водночас ЗСУ активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 27 січня 2024

особового складу ‒ близько 381 370 (+770),

танків ‒ 6 271 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15),

артилерійських систем – 9 085 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 972,

засобів протиповітряної оборони ‒ 660,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 037 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 845,

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8),

спеціальної техніки ‒ 1 433 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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