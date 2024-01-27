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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 770 окупантів та 15 ББМ: втрати РФ на 27 січня

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів.

Отже, на 703-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже понад 381 тис.

Втрати РФ на 27 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 381 370 (+770),
  • танків ‒ 6 271 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15),
  • артилерійських систем – 9 085 (+3),
  • реактивних систем залпового вогню – 972,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 660,
  • літаків – 331,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 037 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 845,
  • кораблів (катерів) ‒ 23,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 1 433 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні
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