Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус 770 окупантів та 15 ББМ: втрати РФ на 27 січня
Упродовж доби Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів.
Отже, на 703-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже понад 381 тис.
Втрати РФ на 27 січня 2024
- особового складу ‒ близько 381 370 (+770),
- танків ‒ 6 271 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15),
- артилерійських систем – 9 085 (+3),
- реактивних систем залпового вогню – 972,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 660,
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 037 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 845,
- кораблів (катерів) ‒ 23,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8),
- спеціальної техніки ‒ 1 433 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.
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