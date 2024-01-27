Мінус 770 окупантів та 15 ББМ: втрати РФ на 27 січня

Упродовж доби Збройні сили України знищили ще 770 російських окупантів.

Отже, на 703-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже понад 381 тис.

Втрати РФ на 27 січня 2024

особового складу ‒ близько 381 370 (+770),

танків ‒ 6 271 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15),

артилерійських систем – 9 085 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 972,

засобів протиповітряної оборони ‒ 660,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 037 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 845,

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8),

спеціальної техніки ‒ 1 433 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

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