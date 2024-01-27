РФ збільшила кількість зіткнень до 50 на добу – Тарнавський про бої на чотирьох напрямках

Упродовж доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Зокрема, відчутно зросла кількість наступальних і штурмових дій армії РФ у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Таврія.

За словами командувача ОСУВ Таврія Олександра Тарнавського, уже другу добу поспіль ворог там проводить по 50 бойових зіткнень.

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Ситуація в зоні відповідальності ОСУВ Таврія

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Збройні сили України стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще дев’ять атак – у районах Опитного, Водяного, Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ворожі удари окупантів

В операційній зоні ОСУВ Таврія впродовж семи діб ворог завдав 100 авіаударів.

Здебільшого загарбники застосовували керовані авіабомби. Більшість КАБів окупанти скинули на Донеччину.

26 січня армія РФ вгатила із ЗРК С-300 по Мирнограду та Новогродівці.

Загалом ворогом було здійснено 714 артобстрілів.

Втрати армії РФ

У полон за тиждень здалися півтора десятка окупантів.

Збройні сили України в зоні ОСУВ Таврія знищили:

385 окупантів,

шість танків,

дев’ять бойових броньованих машин,

три автомобілі,

три одиниці спеціальної техніки,

230 безпілотників різних типів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Тарнавський, Генштаб ЗСУ

Фото: 148 окрема артилерійська бригада

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