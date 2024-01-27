Україна може повернути контроль над небом у 2024-му: Кулеба назвав умови

Повернення повного контролю над повітряним простором – цілком досяжна мета для України у 2024 році, якщо вона отримає винищувачі F-16, достатню кількість дронів відповідного класу, засобів РЕБ та ракет.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільній із міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві.

– Все реалістично і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо у нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому є важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо у нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це все досяжно, – пояснив він.

За його словами, відповідні рішення вже втілюються – “просто необхідно отримати всі ці елементи у достатній кількості та в належний час”.

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– Саме над цим ми працюємо і саме тому Європейський фонд миру є дуже важливим. Він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України, – зауважив очільник МЗС.

Щодо дронів, то у Литви є необхідні технології для їх виробництва, а у “нас є можливість масштабувати виробництво”, каже Кулеба.

– Є чітке розуміння, що, як і коли ми робитимемо для того, щоб українсько-литовська співпраця у виробництві дронів у найкоротші терміни дала максимальний результат. І я дякую Габріелюсу за змістовну розмову та домовленості з цього приводу, – підсумував дипломат.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 у заплановані терміни і наразі немає загрози зривів цієї програми.

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