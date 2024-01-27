Уже чотири носії Калібрів у Чорному морі: загальний залп – до 22 ракет

Уранці 27 січня росіяни збільшили кількість своїх кораблів у Чорному морі.

Наразі там уже шість суден. Чотири серед них – носії крилатих ракет Калібр.

Загальний залп наразі може становити до 22 ракет.

Зараз дивляться

В Азовському морі 27 січня перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі чергують два ворожі кораблі. Один із них – носій Калібрів загальним залпом до восьми ракет.

Що відомо про носії Калібрів у Чорному морі

Зауважимо, що росіяни щодня нарощують кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Якщо 25 січня загальний залп становив до восьми Калібрів, то 26 січня на бортах ворожих суден, які РФ вивела на бойове чергування, було вже близько 14 ракет.

27 січня ракетоносії можуть бути споряджені близько 22 Калібрами.

Що про імовірність удару Калібрами говорять військові

Попри те, що після 25 вересня 2023 року (коли було ліквідовано 11 із 12 ракет), РФ атакувала Україну Калібрами лише 2 січня 2024 року (ППО знищила всі три запущені ракети), військові наголошують: перебування ракетоносіїв на чергуванні свідчить про їхню готовність до застосування.

Натомість, коли може статися удар, вирахувати абсолютно точно неможливо.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначає, що, цілком імовірно, росіяни можуть таким чином присипати пильність, вдаючи, нібито не можуть застосовувати Калібри, і в цей час завдати підступного удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Військо-морські сили ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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