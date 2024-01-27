Воюватимуть всі, зараз ви можете вибрати, де саме: Аліна Михайлова з Вовків Да Вінчі про мобілізацію

Керівниця медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі Аліна Михайлова висловилася про мобілізацію. Вона вважає, що воювати доведеться всім українцям, а зараз не вистачає кадрів для служби в армії.

– Воюватимуть всі. Але “воюватимуть всі” говорять виключно військові. А на рівні держави ми намагаємося згладжувати красиво кути. Я не розумію, для чого. Такий дефіцит кадрів, кадрових військових, – сказала вона.

За її словами, якщо запитати в офіцера, то він без сумнівів відповість, що не вистачає піхоти, командирів взводів і рот, тому що немає людей та кадрового резерву.

– Частина людей загинула або поранена, вони не повернуться у військо. А інших де ми братимемо? Як ми збираємося набирати людей? Ми будемо ними опікуватися й говорити: ти ще посидь, ще трохи, уже скоро, ми в Криму будемо наступного року. Для чого це? Давайте на третій рік повномасштабної війни будемо реалістами, – сказала Аліна Михайлова.

Зараз дивляться

Вона переконана, що варто прямо говорити, що воюватимуть всі. Інакше Україна просто програє війну проти Росії.

– І ти зараз маєш готуватися, обирати підрозділ, йти у ТЦК, давати папірці, вступати й готуватися. Інших варіантів немає і не буде. Єдиний інший варіант — ми тоді програємо війну, – вважає вона.

Джерело : Новое время

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