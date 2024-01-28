Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Над Дніпром знищили російську ракету Х-59
У Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Зазначено, що ворожу ціль збили військові підрозділу Повітряного командування Схід.
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Вибухи у Дніпрі 28 січня
Раніше у ЗСУ попереджали про російську ракету у напрямку Дніпра. За декілька хвилин у місті було чутно вибух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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