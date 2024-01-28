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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Над Дніпром знищили російську ракету Х-59

ППО ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зазначено, що ворожу ціль збили військові підрозділу Повітряного командування Схід.

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Раніше у ЗСУ попереджали про російську ракету у напрямку Дніпра. За декілька хвилин у місті було чутно вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Дніпро, Дніпропетровська область, Повітряні сили України
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