Падіння Іл-76 і просування окупантів під Авдіївкою: що змінилося на фронті за тиждень

Цей тиждень був насичений на події. Окупанти повідомляють про нібито прорив у районі Авдіївки та про підготування нового наступу на Київ і Харків.

Повітряні сили України успішно знищують артсистеми окупантів на полі бою, а також нейтралізують російські ракети та дрони засобами РЕБ.

Про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області та про те, за яких умов можливий новий наступ окупантів на столицю України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Чи планує РФ наступ на Київ

Наступ окупантів на Сході

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Повітряні сили успішно застосовують засоби РЕБ

Чи планує РФ наступ на Київ

Днями журналісти Financial Times із посиланням на українських силовиків написали, що кремлівський диктатор Володимир Путін не відкидає іще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, поки війна триває, завжди будуть ризики спроб повторного наступу російських окупантів.

Він зазначив, що теоретично ми не можемо відкинути можливість наступу РФ на Київ у повному обсязі. Втім, на сьогодні немає підстав вважати, що Росія готує новий наступ на столицю України.

– Тому що концентрація військ у трьох областях, які межують з територією України, становить близько 17 тис., максимум – до 20 тис. Це Курська, Брянська, Бєлгородська області. Це не той контингент, який наступає, це контингент, який здійснює заходи з прикриття кордону. Плюс там є російські військові, щоби сковувати наші підрозділи, – сказав експерт.

Наступ окупантів на Сході

Представник Білого дому Джон Кірбі днями заявив, що нині США не бачать якогось значного просування українських чи російських військ в районі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Втім він наголосив, що ситуація може змінитися.

– Жодна зі сторін не досягла великого прогресу, ми не бачимо будь-якого серйозного підштовхування росіян до якогось наземного наступу. І я не виключаю, що вони не спробують знову, коли ґрунт стане твердішим, – сказав Кірбі.

Так, дійсно, на Сході України російський наступ досягає власної пікової активності, а потім дійде до певної точки, зазначає Мусієнко.

Зараз ґрунти не встигають замерзати, тому військову техніку важче застосовувати на деяких ділянках фронту.

– Він (наступ, – Ред.) доходить до певної точки. Вони діють як можуть, штурмовими групами. Джон Кірбі (координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, – Ред.) говорить про підмерзання ґрунтів, що, можливо, тоді вони зможуть активніше використати техніку і це дасть більше наступального потенціалу, – сказав експерт.

Він висловив сумніви щодо того, що окупантам вдасться поновити наступальні дії та водночас досягти значних успіхів.

Проте експерт не виключає, що окупанти чекатимуть весни та поповнюватимуть власні колосальні втрати.

– Ймовірно, матимуть певні тактичні успіхи – це треба розуміти, де ще зможуть просунутися. І на цьому вони зупиняться. А далі чекатимуть весни, мобілізації, пожвавлення цих процесів, доукомплектування власних підрозділів, спроби компенсувати колосальні втрати. З прицілом на те, що, можливо, на осінь-зиму 2024-2025 років поновити наступальні дії, якщо їм це вдасться та дадуть українські Сили оборони. У мене є сумніви, що російським військам вдасться, – сказав аналітик.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Того дня мав відбутися обмін полоненими.

У Генштабі ЗСУ стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300, якими останнім часом масовано обстрілюють Харків із Бєлгородської області РФ.

Як повідомляють російські видання, на борту Іл-76 нібито було 65 полонених, три особи, які їх супроводжували, та шестеро членів екіпажу.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернув увагу, що росіяни звинувачують Україну, проте не дають доказів, що в Іл-76 дійсно були військовополонені.

– Є низка незрозумілих для такої позиції факторів. Передусім, росіяни не показали поля, усіяні трупами й рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Ситуація не зрозуміла до кінця, – пояснив очільник ГУР.

Начальник української розвідки також зазначив, що Росія й надалі приховує трупи та не може надати жодних доказів, які свідчили б про провину України. Водночас РФ не допускає міжнародні організації до розслідування цієї справи.

Мусієнко вважає, що запитань багато, але не варто вірити російській пропаганді. На його думку, це колосальний удар по іміджу РФ, тому вони почали вигадувати різні версії цієї події.

– Це все почало ботофермами розганятися в мережі. Зрозуміло, що зараз Росія буде цю версію розкручувати. Я кажу, що російській пропаганді вірити не треба. Потрібно вірити в наші сили, – зауважив військовий експерт.

Повітряні сили успішно застосовують засоби РЕБ

23 січня окупанти знову завдали комбінованого ракетного удару по Україні, 21 ціль було знищено, частину з них деактивовано засобами РЕБ.

У Повітряних силах припустили, що ця атака була спрямована саме на виявлення засобів радіоелектронної боротьби.

Ці системи за допомогою електромагнітного випромінювання та радіосигналів допомагають виявити і придушити ворожі дрони та ракети, розповідає військовий експерт.

– Вони бувають різного розміру, є великі установки, а є маленькі, які встановлюють на автомобіль, і вони переміщуються. Зрозуміло, що окупанти вишукують їх, а також шукають обʼєкти, де ці системи виготовляють. Їм це дошкуляє, очевидно, що в України тут спостерігається прогрес, – каже Мусієнко.

Детальніше про те, як саме працюють системи радіоелектронної боротьби та які системи РЕБ є на озброєнні в України, читайте в матеріалі Марти Бондаренко – за посиланням.

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