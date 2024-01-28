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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ вдарила по Мирнограду: є постраждалі, пошкоджені будинки та навчальні заклади

РФ вдарила по Мирнограду: є постраждалі, пошкоджені будинки та навчальні заклади

Війська РФ у ніч на 28 січня завдали ракетного удару по житловому масиву Мирнограда Донецької області. Троє людей постраждали, багато будинків пошкоджені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Атака на Мирноград

– Перебуваючи у власних домівках, дістали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму, – йдеться у повідомленні.

Через розрив засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

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РФ вдарила по Мирнограду: є постраждалі, пошкоджені будинки та навчальні заклади
РФ вдарила по Мирнограду: є постраждалі, пошкоджені будинки та навчальні заклади
РФ вдарила по Мирнограду: є постраждалі, пошкоджені будинки та навчальні заклади
РФ вдарила по Мирнограду: є постраждалі, пошкоджені будинки та навчальні заклади

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело, фото: Донецька обласна прокуратура

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Війна в Україні, Донецька область
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