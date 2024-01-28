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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У двох областях України п’ятеро дітей отруїлися чадним газом

У двох областях України п’ятеро дітей отруїлися чадним газом
Фото: ДСНС

27 січня одразу у двох областях України сталося отруєння чадним газом у двох приватних будинках.

Причиною інцидентів попередньо стала неправильна експлуатація пічного опалення.

На Київщині від отруєння постраждали двоє дітей 10-ти та 12-ти років.

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У Чернігівській області серйозна ядуха сталася у сім’ї з чотирьох осіб, троє з них діти – одна дитина однорічна.

У всіх постраждалих лікарі зафіксували стан середньої тяжкості, вони всі під медичним контролем у лікарні.

Рятувальники наполегливо закликають усіх власників приватних будинків уважно ставитись до пічного або камінного обладнання у своєму господарстві.

Щоб запобігти трагічним наслідкам, необхідно не залишати без спостереження газове обладнання, завжди відкривати заслінку та регулярно провітрювати приміщення.

Нагадаємо, експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в чому полягає небезпека чадного газу і як уберегтися від отруєння.

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ДСНС, Отруєння, чадний газ
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