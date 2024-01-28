Уночі РФ випустила по Україні 8 дронів і п’ять ракет Іскандер-М та С-300 – Повітряні сили

У ніч на 28 січня РФ завдала ударів по Україні 8 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, двома ракетами Іскандер-М та трьома зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Дронова атака

Ворожі БпЛА запускали з південно-східного напрямку – з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири з восьми дронів, якими противник атакував прифронтову зону.

Ракетна атака

Двома ракетами Іскандер-М РФ вдарила по Полтавщині з району Воронезької області РФ.

Три зенітні керовані ракети С-300 росіяни випустили по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

У Повітряних силах зазначили, що про ліквідацію наслідків удару балістикою повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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