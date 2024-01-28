Вибухи на Полтавщині, удар по базі США в Йорданії та збільшення допомоги Україні: головні новини 28 січня

У Полтавській області пролунали вибухи під час тривоги. Як згодом повідомили в ОВА, за попередньою інформацією, ворог вдарив по промисловому об’єкту в Кременчуцькому районі.

Паралельно із цим канцлер Німеччини закликав союзників по ЄС збільшити підтримку України, коли у США із цим є тимчасові труднощі.

Про ці та інші головні події 28 січня в Україні та світі читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

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Вибухи на Полтавщині

У Полтаві та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Також у ПС ЗСУ повідомляли, що у Кременчуці існує ракетна небезпека, оскільки ракета летіла в бік міста.

Як згодом повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у Кременчуцькому районі, ймовірно, є влучання в промисловий обʼєкт.

– Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі, – написав він.

Удар РФ по Мирнограду

Війська РФ у ніч на 28 січня завдали ракетного удару по житловому масиву Мирнограда Донецької області. Троє людей постраждали, багато будинків пошкоджені, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

– Перебуваючи у власних домівках, дістали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму, – йдеться у повідомленні.

Через розрив засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

По 3 тис. снарядів щомісяця для України

Франція зможе надавати українській армії 3 тис. снарядів 155-мм щомісяця як оборонну підтримку.

Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який очолював українську делегацію під час першого засідання Коаліції артилерії у Парижі.

Він повідомив про анонсування допомоги з боку Парижа міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

– Франція також планує виготовити для України 78 Цезарів, шість із яких буде поставлено найближчим часом, – зазначив французький чиновник.

Шольц закликав до збільшення допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав європейські країни збільшити фінансову та військову допомогу Україні.

Про це Шольц сказав на конференції європейських делегатів СДПН у Берліні.

У світлі труднощів президента США Джо Байдена з проведенням через американський Конгрес нового пакета допомоги Україні, прихильники Києва “зараз перебувають у дуже рішучому становищі”, заявив він.

Саме тому він сказав, що хоче “поговорити в Європі про те, як кожен може збільшити та розширити свій внесок”.

Військова підтримка України в інших європейських країнах часто “обмежена”, вважає Шольц. Уряд Німеччини вже виділив понад €7 млрд для України в бюджеті цього року, що наразі становить понад половину від загального обсягу внесків європейських держав, сказав він. Німеччина хотіла зробити чимало, але вона була “лише середньою державою”, сказав Шольц, додавши, що тепер “всі інші мають зробити свій внесок, щоб зробити багато чого”.

Обстріли прикордоння України

РФ продовжує регулярно обстрілювати прикордонні території, а також застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, заявив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону Єдині новини.

– На жаль, ситуація досить непроста. Передусім через обстріли, яких Росія щоденно продовжує завдавати. Загалом лише з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1,8 тис. обстрілів, які РФ здійснила по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей, – сказав він.

Він також розповів, які прикордонні території України Росія обстрілює найчастіше та використовує для проникнення своїх ДРГ на українські території.

Як допоможуть удари по РФ західною зброєю

Україна виграла б війну швидше, якби мала дозвіл бити по цілях на території Росії західною зброєю, заявив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна могла б виграти війну швидше, якби отримала такий дозвіл, командувач сказав: Звісно, що швидше Збройні сили матимуть необхідні бойові спроможності та певні можливості для знищення об’єктів інфраструктури противника, то швидше ми переможемо.

Віцеадмірал зазначив, що РФ, знаючи бойові можливості українських військових, відповідно “реагує на наші дії”.

За його словами, якби ЗСУ мали більші можливості, війна розгорталася б зовсім по-іншому.

– Якби Україна мала певні види далекобійного озброєння, яке можна застосовувати вглиб території противника, звичайно, противник поводився б по-іншому, зокрема й на полі бою, – додав Неїжпапа.

Атака по базі США в Йорданії

У ніч проти 28 січня на військову базу США в Йорданії поблизу кордону з Сирією відбулася атака ударних дронів.

Троє американських військових загинули, ще два десятки постраждали.

Це стало першим випадком загибелі солдатів Сполучених Штатів від початку воєнного конфлікту на Близькому Сході, ініційованого терористичним угрупованням ХАМАС.

Трагічний інцидент підтвердили у Білому домі у Вашингтоні.

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