Вже є графік на наступний тиждень: Зеленський про співпрацю з міжнародними партнерами

На наступний тиждень готуються оборонні пакети для українських військових з боку партнерів України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 28 січня.

Він заявив, що на наступний тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу.

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– І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів. За підсумками й нового тижня ми зможемо сказати, що Україна стала сильнішою, – сказав він.

Президент наголосив, що є важливим, щоб кожен тиждень додавав двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів, техніки.

Також Володимир Зеленський подякував українським захисникам та кожному і кожній, хто зараз перебуває на позиціях, у бою, на бойових постах чи на бойових завданнях

– На всій лінії фронту, від Купʼянська до Кринок. Усім, хто відновлюється після поранень. І хто тренується, щоб приєднатись до Сил оборони та безпеки України, – сказав він.

Президент окремо відзначив українських прикордонників, а саме воїнів підрозділів Прикордонної служби України, які не лише захищають державний кордон, але й “нарівні з усіма воюють на різних напрямках фронту”. Володимир Зеленський виділив бригаду Сталевий кордон, яких назвав “міцними воїнами”, які захищають Харківщину і Купʼянський напрямок.

– І окремо відзначу результативність солдатів Артема Цаплюка та Ігоря Каменецького, молодших сержантів Юрія Попіша та Ярослава Шолома, підполковника Валерія Гаврилюка. Дякую вам, хлопці, за вмілі дії! Воїни Луганського прикордонного загону – бригада Помста – сильні воїни, знову на передовій, Лиманський та Бахмутський напрямки. Особливо я вдячний за сміливість солдату Євгену Сердюку та за особисту ефективність – старшому сержанту Кирилу Чумаченку, – сказав він.

Щодо Марʼїнського напрямку, тут президент подякував за влучність та знищення російської техніки прикордонній комендатурі швидкого реагування Житомирського загону.

– А особливо я відзначу молодшого сержанта Павла Шевчука та сержанта Радіона Блашка – просто молодці, хлопці! Кожен особистий результат на цій війні – це результат усієї України, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що на особливу вдячність заслуговують воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади наших ЗСУ, які “незмінно сміливо захищає державу”.

Глава держави відзначив за бойові операції старшого солдата Євгенія Кучменка та солдатів Миколу Мантулу та Віталія Курдіна.

Щодо 68-ї окремої єгерської бригади, тут президент відзначив солдатів Анатолія Власюка та Миколу Чубика.

Окремо Володимир Зеленський відзначив 100-у окрему бригаду ТрО і, зокрема, старшого солдата Миколу Панасенка та штаб-сержанта Олександра Березного.

– Хлопці, які настільки хоробрі, які настільки свідомі, настільки самовіддані, що саме завдяки саме таким нашим воїнам світ – попри все – продовжує вірити в Україну, у нашу можливість пройти цю війну так, як саме Україні потрібно, – сказав він.

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