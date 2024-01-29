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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

1070 окупантів, 25 ББМ та 16 артсистем: втрати РФ за добу

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 383 180 своїх військових, з них 1070 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на 29 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 6290 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
  • артилерійських систем – 9113 (+16) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 660 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1846 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1443 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 705-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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