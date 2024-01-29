1070 окупантів, 25 ББМ та 16 артсистем: втрати РФ за добу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 383 180 своїх військових, з них 1070 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на 29 січня 2024

особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,

танків ‒ 6290 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,

артилерійських систем – 9113 (+16) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засобів ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

крилатих ракет ‒ 1846 (+1),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,

спеціальної техніки ‒ 1443 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 705-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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