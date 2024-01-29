Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
1070 окупантів, 25 ББМ та 16 артсистем: втрати РФ за добу
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 383 180 своїх військових, з них 1070 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати РФ на 29 січня 2024
- особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,
- танків ‒ 6290 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
- артилерійських систем – 9113 (+16) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1846 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
- спеціальної техніки ‒ 1443 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 705-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.