Атака дронами, розширення плацдармів на Херсонщині, переговори в Ужгороді: новини 29 січня

У ніч на 29 січня російські війська намагалися атакувати Україну ударними дронами. Деякі з них долетіли аж до західних кордонів держави.

Водночас українські Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. І ця робота має певний результат.

Що відбулося в Україні та світі за добу 29 січня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

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Нічна атака дронами по Україні

Росія атакувала Україну дронами в ніч на 29 січня. Деякі ударні Shahed долетіли до західних кордонів держави, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, чотири з восьми дронів знищені у різних областях України – це Миколаївська, Житомирська, Рівненська та Хмельницька.

Ігнат звернув увагу, що ця та попередня ночі були практично ідентичні у застосуванні росіянами засобів повітряного нападу.

Плацдарми на лівобережжі Херсонської області

У Херсонській області на лівому березі Дніпра Сили оборони продовжують роботу, щоб здійснити розширення плацдармів. І на сьогодні вона вже має певні результати, заявила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

Проте вона зазначила, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів. Окупантів набагато більше на лівому березі.

Росіяни мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від ЗСУ, де за спинами Дніпро, зазначила речниця ОК Південь.

Зведення ліній оборони на фронті

На фронті українські військові щоденно зводять лінії оборони. ЗСУ мають позиції, які стримають окупантів у разі ускладнення ситуації, заявив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо. За його словами, йдеться про загороджувальні протитанкові рови й інженерні споруди.

Цілий комплекс інженерних споруд зводиться щоденно довкола всіх ключових точок, що визначило командування. Робота триває, а також ведеться і на північних кордонах, йдеться в його заяві.

Переговори з очільником МЗС Угорщини

В Ужгороді відбулися переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Сторони домовилися провести зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського, проте без обговорення конкретних дат.

Запровадження стандартів НАТО в ЗСУ

У Міноборони, Збройних силах України, інших складових сектору безпеки й оборони запроваджено ще 18 стандартів НАТО.

За інформацією Міноборони, вони були запроваджені з грудня 2023 року до січня 2024 року в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО.

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