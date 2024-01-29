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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Деякі дрони долетіли до західних кордонів: Ігнат про особливості нічної атаки

Деякі дрони долетіли до західних кордонів: Ігнат про особливості нічної атаки

У ніч проти 29 січня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та балістикою. Деякі Шахеди долетіли до західних кордонів країни.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Сьогодні географія Шахедів була більшою – аж до західних кордонів нашої держави деякі одиниці долетіли. Але всі були знищені у тих областях, що ми вже повідомили – це Миколаївська, Житомирська, Рівненська та Хмельницька, – наголосив він.

Зараз дивляться

Ігнат також звернув увагу на те, що ця та попередня ночі були практично ідентичні у застосування ворогом засобів повітряного нападу.

– Теж було 8 ударних безпілотників типу Шахед, 3 ракети С-300 та одна, а не дві ракета Іскандер-М, як це було учора. Напрямки атак С-300 – це теж Донеччина, Іскандер-М – Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати, – уточнив речник.

За його словами, вночі 28 січня вдалося збити лише чотири з восьми Шахедів, оскільки РФ била ними саме по прифронтовій зоні.

Атака дронами та балістикою вночі 29 січня

Силами та засобами ППО у ніч на 29 січня вдалося знищити усі 8 безпілотників типу Shahed-136/131, якими РФ атакувала Україну.

Також окупанти запустили одну ракету Іскандер-М з району Воронезької області РФ та три ракети С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території області.

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Фото: Медіа Центр Україна

атака дронами, Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Шахеди, Юрій Ігнат
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