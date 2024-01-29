Карта бойових дій на 29 січня 2024 року – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.

Такі дані станом на 29 січня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 29 січня 2024

Ситуація в Україні на 29 січня 2024

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Втрати РФ на 29 січня 2024

особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,

танків ‒ 6290 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,

артилерійських систем – 9113 (+16) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засобів ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

крилатих ракет ‒ 1846 (+1),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,

спеціальної техніки ‒ 1443 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 705-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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