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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Міністр енергетики розповів, чому Україна будує нові енергоблоки на ХАЕС

Хмельницька АЕС
Фото: УНІАН

Щоб компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС, Україна планує будівництво нових атомних енергоблоків.

Про це у понеділок, 29 січня, заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що таке рішення було ухвалене, оскільки не відомо, в якому стані станція буде після деокупації.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання – у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу запустити в роботу, – сказав міністр.

Галущенко нагадав, що будівництво 3 та 4 енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно. Зокрема, готовність 3 енергоблока на сьогодні є досить високою, зазначив він. 

Будівництво чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС розпочнеться у 2024 році. Після чого станція має стати найпотужнішою в Європі.

– Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі й навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС, – додав міністр.

Окупація ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. З того часу ситуація на станції критична.

Там може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. У реакторах ЗАЕС закінчується термін використання ядерного палива.

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За інформацією Енергоатома, подальша експлуатація такого палива на окупованій Запорізькій АЕС порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки.

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АЕС, Герман Галущенко, Енергоатом, ЗАЕС, Запорізька АЕС, Хмельницька область
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