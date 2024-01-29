РФ можна зупинити і не допустити Третьої світової: Зеленський про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський впевнений, що російську агресію можна зупинити фінансово і не допустити Третьої світової війни.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому каналу ARD.

На запитання журналістки, чи закінчиться війна в Україні у 2024 році, Зеленський не дав прямої відповіді, проте наголосив, що треба вірити в народ, у партнерів і у мир. Адже будь-яка війна закінчується.

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За його словами, зараз дуже складний момент, проте війну Росії можна зупинити.

– І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити зруйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити Третьої світової війни, – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше видання Bild написало, що у лютому 2024 року може статися ескалація відносин між НАТО і Росією, зокрема Німеччина готується до гібридної атаки росіян на східний фланг блоку.

В ISW вважають, що західна допомога Україні залишається критично важливою, оскільки невдачі ЗСУ можуть призвести до просування РФ до західного кордону і створити загрози для НАТО.

Фото: скриншот із відео

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