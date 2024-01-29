Що таке демобілізація та її наслідки для громадян, армії та економіки

Демобілізація – це поняття, пов’язане з участю країни у війні. Про те, що передбачає демобілізація, які її наслідки та чи можлива демобілізація під час війни, Фактам ICTV розповів адвокат Gracers Law Firm Сергій Савинський.

Що таке демобілізація та за яких умов її оголошують

За радянських часів демобілізацією умовно називали звільнення зі строкової військової служби. Термін у цьому значенні прижився у пострадянських країнах і використовується дотепер. Але фактично закінчення строкової служби або припинення військової служби за будь-яких інших обставин – це звільнення у запас або остаточне звільнення з армії.

Сергій Савинський пояснив, що демобілізація – це процес переведення армії і економіки країни на мирні рейки після закінчення війни, що автоматично означає також кінець мобілізації. Доки воєнний конфлікт не завершено, оголосити повну демобілізацію країна не може.

Зараз дивляться

Проте, за словами адвоката, доречніше було б визнати звільнення зі служби під час воєнного стану військовозобов’язаних за обставинами, які дають таке право згідно із законодавством, саме демобілізацією, а також врегулювати неможливість повторної мобілізації.

– На жаль, є велика кількість випадків, коли військовозобов’язані, звільнені зі служби, наприклад, через важку хворобу родича (дружини, чоловіка, дитини, батька чи матері), знов отримують повістки і мобілізуються повторно. Такі ситуації виникають через те, що законодавство не синхронізоване, – розповів адвокат.

Сергій Савинський зауважив, що демобілізація окремих військовозобов’язаних, які мають для цього підстави, має бути безповоротна в межах режиму воєнного стану, що триває. Проте, якщо через деякий час після закінчення війни в країні знов оголосять мобілізацію, вона буде відбуватися за тими правилами і законами, які на той час будуть чинними в державі.

Глобальні демобілізаційні заходи після закінчення дії воєнного стану передбачають:

розформування тимчасових військових частин, об’єднань та установ, створених під час мобілізації та воєнних дій;

звільнення у запас особового складу, крім регулярних частин;

повернення мобілізованої техніки, споруд та іншого майна його власникам.

Відповідно до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, рішення про демобілізацію та терміни її проведення приймає президент України.

Наслідки демобілізації для населення та економіки

Демобілізація сама собою є позитивним наслідком для держави, бо означає завершення війни і перенаправлення великих ресурсів, що були задіяні для військових потреб, на відновлення мирного життя та економіки.

До позитивних наслідків демобілізації належать:

збільшення наявного працездатного населення, що може приймати участь у відновленні економіки країни;

посилення економіки за рахунок повернення мобілізованих засобів виробництва та звільнення виробничих потужностей від оборонних замовлень;

потенційне покращення демографічної ситуації за рахунок повернення чоловіків з фронту та біженців з-за кордону, возз’єднання сімей та зниження смертності через припинення воєнних дій.

Але демобілізація має і зворотний бік медалі, що негативно впливає на економічну і соціальну ситуацію в державі. Серед негативних наслідків слід зазначити:

велика кількість вільної робочої сили загрожує зростанням безробіття, що погіршує соціальну ситуацію та потенційно веде до збільшення злочинності;

держава отримує надмірне соціальне навантаження через різке збільшення поранених та інвалідів, що потребують підтримки;

значно збільшується потреба в соціальній і психологічній адаптації як цивільного населення, так і ветеранів;

збільшується навантаження на систему професійної освіти, оскільки за часів війни не всі громадяни мають можливість продовжувати навчання.

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