Скільки бронетехніки втратила РФ в Україні: оцінка британської розвідки
З 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024 року російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що у 2023 році Сухопутні війська, ймовірно, втратили приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022 році.
– Дуже ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через те, що конфлікт у 2023 році набув більш позиційного характеру, а також через те, що значну частину року Росія провела в оборонній позиції, – йдеться у повідомленні.
Від початку жовтня 2023 року росіяни перейшли в наступ на сході України. За цей період втрати окупантів зросли: РФ, ймовірно, втратила до 365 танків і 700 бронемашин, досягнувши лише незначних територіальних здобутків.
– Однак Росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 одиниць бронетехніки на місяць, а отже, зберігає здатність поповнювати втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому ж рівні в осяжному майбутньому, – наголошують у британському відомстві.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 383 180 своїх військових, з них 1070 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.