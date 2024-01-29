Скільки бронетехніки втратила РФ в Україні: оцінка британської розвідки

З 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024 року російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що у 2023 році Сухопутні війська, ймовірно, втратили приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022 році.

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– Дуже ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через те, що конфлікт у 2023 році набув більш позиційного характеру, а також через те, що значну частину року Росія провела в оборонній позиції, – йдеться у повідомленні.

Від початку жовтня 2023 року росіяни перейшли в наступ на сході України. За цей період втрати окупантів зросли: РФ, ймовірно, втратила до 365 танків і 700 бронемашин, досягнувши лише незначних територіальних здобутків.

– Однак Росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 одиниць бронетехніки на місяць, а отже, зберігає здатність поповнювати втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому ж рівні в осяжному майбутньому, – наголошують у британському відомстві.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 383 180 своїх військових, з них 1070 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

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