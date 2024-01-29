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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна зробила все можливе з наданою Заходом зброєю – глава МЗС Литви

Габріелюс Ландсбергіс
Фото: Getty Images

Сили оборони України зробили все можливе на полі бою зі зброєю, наданою західними партнерами. Проте вони могли дати більше – і в цьому проблема.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який 25 січня перебував з візитом у Києві.

– Війна багато в чому – це про кулі. Це і про людей, але якщо люди є, то згодом йтиметься про кулі. Якщо у вас немає куль, дуже складно атакувати. І це найбільша проблема, – наголосив литовський дипломат.

Зараз дивляться

Тому вважає дуже цинічними розмірковування деяких західних експертів про те, досягли українці успіху чи ні, бо якби Захід дав більше зброї, то, можливо, й успіхи ЗСУ були б більшими.

– Я щоразу говорю: дивіться, не треба зараз обговорювати Україну. Ви зробили все, що могли, з тим, що ми вам дали. Питання лише в тому, чи ми могли дати більше, – додав Ландсбергіс.

За його словами, зараз важко передбачити, враховуючи все, що Україна має та повільний потік того, що доходить, чого можна досягти на полі битви.

– Є ще одна проблема: росіяни виробляють зброю. І якщо хтось сподівається, що росіян зупинили та санкції все зробили – я в цьому не зовсім упевнений. Я вважаю, що нам потрібні додаткові зусилля. І ці зусилля потрібні Заходу, – підсумував глава МЗС Литви.

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Після візиту до Києва міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що, найімовірніше,  2024 рік стане особливо важливим для боротьби України у повномасштабній війні, розпочатій РФ.

За його словами, стагнація чи найменша затримка підтримки України іншими державами може прямо вплинути на перебіг бойових дій.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, військова допомога, Зброя для України, Литва, Російська агресія
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