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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Збито всі БпЛА. РФ вночі атакувала Україну 8 дронами і чотирма ракетами

Збито всі БпЛА. РФ вночі атакувала Україну 8 дронами і чотирма ракетами

У ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 8 безпілотників типу Shahed-136/131.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Зараз дивляться

Атака по Україні 29 січня

У Повітряних силах зазначили, що росіяни вдарили 8 БпЛА з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), однією ракетою Іскандер-М з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Усі вісім дронів збиті у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

Наслідки атаки дронів 29 січня

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталя Гуменюк в етері телемарафону Єдині новини додала, що над Миколаївською областю вдалось знищити чотири ворожі безпілотники.

– На жаль, уламками пошкоджено декілька будівель – адміністративну, навчального закладу, приватний будинок. Проте відбулось це все без пожежі. Також не надходила інформація про постраждалих, – сказала вона.

За словами Гуменюк, РФ намагається тримати в напрузі та виснажувати українську ППО щоночі. При цьому окупанти розвідують готовність систем нашої протиповітряної оборони, намагаються прокласти маршрути, щоб обійти наш захист. Це роблять й для того, щоб прокладати маршрути масованих атак.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Повітряні сили України
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