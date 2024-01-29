Зеленський: Одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами

Одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Чим успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних – тим більше життів воїнів вдасться зберегти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 705-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Вранішній селектор. Були доповіді з усіх напрямків. Військові – ситуація на фронті, кожний напрямок інтенсивних боїв. Розвідка – окрема увага тому, що робить ворог, як тисне на сателітів. Я вдячний усім фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, постачання, забезпеченості підрозділів, – заявив глава держави.

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Стратегічна нарада в роботі з країнами ЄС

Президент провів з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем стратегічну нараду щодо першого півріччя в роботі з українськими сусідами у Європейському Союзі. Вони проговорили заплановані подробиці міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.

– Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Лідерство в політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. Продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі потрібна.

Переговори з очільником МЗС Угорщини

Сьогодні відбулися переговори з міністром закордонних справ Угорщини – на рівні керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

– Я вважаю, правильні перемовини. Взаєморозуміння та продуктивність у відносинах – це пріоритет.

Запланована робота з донорами

Також Зеленський проговорив з главою уряду України заплановану роботу з донорами – зустріч відповідної координаційної платформи у Києві.

Водночас заплановані конференції з реконструкції України, які відбудуться в лютому в Японії та у червні в Німеччині. На все півріччя українська позиція буде представлена достойно, вважає президент.

Глобальний саміт миру

Президент України поговорив з прем’єр-міністром Греції. Глава держави подякував за те, що Греція – разом зі справедливістю та міжнародним правом.

– У захисті від російської агресії принциповим є голос кожної нації, яка цінує мир і безпеку, як і ми. Обговорили подальшу співпрацю України та Греції – двосторонню. В інституціях ЄС та Балканському регіоні. Готуємо новий саміт Україна – Балкани. Запросив Грецію приєднатися до організації Глобального саміту миру, – розповів президент.

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