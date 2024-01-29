Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Херсонщини – Гуменюк

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У Херсонській області на лівому березі Дніпра ЗСУ продовжують роботу з розширення плацдармів. 

Про це на брифінгу у понеділок повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів. Ми знаємо, що їх набагато більше на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро, – сказала вона. 

За словами Гуменюк, треба бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз.

Зараз дивляться

Ситуація на лівому березі

Раніше у розвідці Великої Британії повідомляли, що Сили оборони України постали перед труднощами щодо логістичного забезпечення на лівому березі Дніпра, проте зберігають свою присутність там.

Російське угруповання зазнало невдачі під час спроб витіснити українських захисників, попри те, що має значну перевагу в балансі сил у цій частині регіону.

Читайте також
Скільки бронетехніки втратила РФ в Україні: оцінка британської розвідки
Знищена техніка Росії

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Дніпро, ЗСУ, контрнаступ, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
€50 млрд для України: в Угорщині заявили про готовність до компромісу
Угорщина
Зеленський про ракети Taurus: Недовіра дуже дорого коштуватиме
ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Херсонщини – Гуменюк
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців
Санкції проти Росії
Робота не зупиняється. ЗСУ цілодобово зводять лінії оборони – Фітьо
ЗСУ зима, сніг на фронті
Для контролю за використанням зброї: до Києва прибули американські інспектори
Американські інспектори

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь