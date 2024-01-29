ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Херсонщини – Гуменюк

У Херсонській області на лівому березі Дніпра ЗСУ продовжують роботу з розширення плацдармів.

Про це на брифінгу у понеділок повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів. Ми знаємо, що їх набагато більше на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро, – сказала вона.

За словами Гуменюк, треба бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз.

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Ситуація на лівому березі

Раніше у розвідці Великої Британії повідомляли, що Сили оборони України постали перед труднощами щодо логістичного забезпечення на лівому березі Дніпра, проте зберігають свою присутність там.

Російське угруповання зазнало невдачі під час спроб витіснити українських захисників, попри те, що має значну перевагу в балансі сил у цій частині регіону.

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