Головні новини 30 січня: вибухи у Москві, збиття Су-34 РФ, Обран здався і чип Neuralink у мозку людини

Росіяни здійснили нічну атаку на низку міст та селищ України в ніч проти 30 січня, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Водночас у Євросоюзі готуються до проведення позачергового саміту Європейської Ради на рівні лідерів держав, який має відбутись 1 лютого. На нього, за даними преси, запрошений і президент України Володимир Зеленський.

Про ці та інші головні події 30 січня в Україні та світі читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Нічна атака РФ по Україні

У ніч на вівторок, 30 січня, Росія випустила по Україні 35 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та дві зенітні керовані ракети С-300. 15 ворожих дронів вдалося знищити.

Внаслідок обстрілів зафіксовані влучання, є загиблі та постраждалі.

У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Окрім того, РФ обстріляла з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині.

У Змієві на Харківщині в результаті атаки пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Поранення дістали чоловіки 52 та 61 року.

На Київщині внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар. Також пошкоджено три автомобілі. Згодом пожежу ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

На Миколаївщині через падіння уламків збитого ворожого безпілотника зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний.

На Уманщині зафіксовано влучання Шахеда по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками.

Внаслідок нічного удару РФ по Мирнограду Донецької області одна людина загинула і ще одна поранена.

Також окупанти обстрілювали Сумську, Херсонську та атакували дронами Кіровоградську область.

Детальніше про атаку РФ в ніч проти 30 січня – читайте на Фактах ICTV.

Знищення російського Су-34

Зранку 30 січня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що напередодні, 29 січня, у небі над Луганською областю українські захисники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини уточнив інформацію про втрати РФ у війні проти України за останню добу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 332 літаки та 324 гелікоптери.

Коли закінчиться наступ РФ: відповідає Буданов

Наступ російських військ в Україні триває вже понад два місяці та завершиться ближче до весни 2024 року, вважає керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

– Наступальна операція РФ почалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз, вже 2,5 місяці, як вона триває. Результати самі бачите. Сказати, що вони якісь великі? Це точно буде неправильно, – заявив керівник ГУР в ефірі національного телемарафону.

Кирило Буданов визнав, що Росія має певні просування неподалік Авдіївки, проте це не ті результати, на які сподівалися окупанти. Начальник ГУР додає, що росіяни хотіли вийти на бар’єрний рубіж на річці Чорний Жеребець в Харківській області, а також вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області.

– Як ви самі розумієте, близько цього нема. Але наступ ще продовжується і десь на початку весни він вичерпається повністю, – каже він.

ПАРЄ зробила крок на шляху до конфіскації активів РФ

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених російських активів на $300 млрд та їхнє спрямування на відбудову України.

У проєкті резолюції, що ґрунтується на доповіді представника Албанії Лулзіма Баші, комітет заявляє, що Росія як країна-агресор має надати “повну компенсацію за шкоду, завдану її протиправними діями на міжнародному рівні, у тому числі за руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні збитки та інші негативні наслідки”.

– Приблизно $300 заморожених російських суверенних активів тепер мають бути передані в розпорядження для відновлення України, – заявили парламентарі.

Разом з тим, станом на червень 2023 року задокументовані збитки, завдані агресією Росії інфраструктурі та економіці України, оцінюються в $416 млрд.

Зеленський буде на саміті Євроради 1 лютого

Президент України Володимир Зеленський долучиться до позачергового саміту ЄС 1 лютого у форматі онлайн.

Про це повідомило видання Європейська правда, посилаючись на слова високопосадовця ЄС, який спілкувався на умовах анонімності.

— Щодо Зеленського – так, він під’єднається, – сказав високопосадовець.

Головною темою саміту у Брюсселі буде виділення пакету фінансової допомоги Україні на суму €50 млрд на чотири роки, який на попередньому саміті у грудні ветувала Угорщина.

Орбан погодився не ветувати €50 млрд для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий підтримати надання Україні допомоги із бюджету Європейського Союзу у розмірі €50 млрд під час саміту Європейської Ради, який відбудеться 1 лютого. Втім, в інтерв’ю французькому виданню Le Point, Орбан озвучив умову, за якої не буде накладати вето.

За його словами, Угорщина підтримає виділення допомоги, лише якщо суму щороку будуть затверджувати під час голосування.

— Ми вирішили зробити компромісну пропозицію. Угорщина готова брати участь у рішенні 27-ми, якщо буде гарантовано, що ми щороку будемо вирішувати, відправляти, чи ні ці кошти. І це щорічне рішення повинно мати ту ж правову основу, що і сьогодні: воно має бути одностайним, — сказав він.

Водночас глава угорською уряду заявив, що вважає €50 млрд великою сумою і Будапешт все ще не згодний на зміни у бюджеті через це.

Вибух в Москві

У Москві в районі Щербинка прогримів сильний вибух на підстанції.

Вибух стався о 08:27 ранку. Що стало причиною, не повідомляють.

Переглянути відео вибуху в Москві та інші подробиці – можна на Фактах ICTV.

Бавовна у Севастополі

У Севастополі вдосвіта пролунали вибухи, повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.

Ще вибухи чули й в Сакському районі. Попередньо, працювала російська протиповітряна оборона по безпілотниках.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що рано вранці над акваторією в районі Бельбеку збили дрон. МНС Севастополя не зафіксувало пошкодження інфраструктури.

У російському Міноборони повідомили, що вночі над окупованим Кримом начебто збили 11 безпілотників.

Компанія Neuralink вживила чип у мозок людини

Американська компанія Neuralink уперше імплантувала в мозок людини чип, що дає змогу за допомогою думки керувати комп’ютером. Як повідомив мільярдер Ілон Маск, якому належить компанія, перші результати роботи імплантованого пристрою багатонадійні.

– Учора перша людина отримала імплант від Neuralink, відновлення проходить добре. Початкові результати показують багатонадійне виявлення нейронних спайків, – написав Маск у соцмережі X (Twitter).

Бізнесмен додав, що перший продукт Neuralink отримав назву Telepathy (Телепатія). За словами Маска, Telepathy дає змогу, “просто подумавши”, керувати телефоном або комп’ютером, а через них “практично будь-яким пристроєм”.

– Першими користувачами стануть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидкісна друкарка чи аукціоніст. Це і є мета, – написав Маск.

У дослідженні Neuralink використовується робот, який хірургічним шляхом поміщає імплантат інтерфейсу “мозок-комп’ютер” у ділянку мозку, що контролює рухи, пояснювали раніше представники компанії, пише Reuters.

У Neuralink прагнуть до того, щоб люди силою думки могли керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою. Також у компанії розраховують, що їхні розробки дадуть змогу людям усунути наслідки травм головного і спинного мозку, а також допоможуть із такими проблемами, як ожиріння і депресія.

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