Камишін: У кожної зброї в Україні є формула Ціна – вбивство

У кожної зброї українського виробництва є формула Ціна – вбивство.

Таку заяву зробив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю британському The Time.

– Звучить нудно, але є формула: ціна вбивства. Це стосується практично кожної зброї, яку виробляє Україна, – сказав Камишін.

Він навів приклад, що одна ракета Стугна вбиває в середньому трьох ворожих солдатів, середня ціна кожного становить $4 613.

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Для порівняння, прості безпілотні літальні апарати, відомі як FPV, мають співвідношення ціни та вбивства близько $1 650.

За цією формулою, вважає Камишін, Україна повинна вкласти максимальну суму грошей у дрони.

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