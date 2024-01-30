Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Камишін: У кожної зброї в Україні є формула Ціна – вбивство
У кожної зброї українського виробництва є формула Ціна – вбивство.
Таку заяву зробив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю британському The Time.
– Звучить нудно, але є формула: ціна вбивства. Це стосується практично кожної зброї, яку виробляє Україна, – сказав Камишін.
Він навів приклад, що одна ракета Стугна вбиває в середньому трьох ворожих солдатів, середня ціна кожного становить $4 613.
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Яка ціна вбивства у FPV-дронів
Для порівняння, прості безпілотні літальні апарати, відомі як FPV, мають співвідношення ціни та вбивства близько $1 650.
За цією формулою, вважає Камишін, Україна повинна вкласти максимальну суму грошей у дрони.
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