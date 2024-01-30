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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Камишін: У кожної зброї в Україні є формула Ціна – вбивство

Камишін: У кожної зброї в Україні є формула Ціна – вбивство
Фото: Факти ICTV

У кожної зброї українського виробництва є формула Ціна – вбивство.

Таку заяву зробив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю британському The Time.

–  Звучить нудно, але є формула: ціна вбивства. Це стосується практично кожної зброї, яку виробляє Україна, – сказав Камишін.

Він навів приклад, що одна ракета Стугна вбиває в середньому трьох ворожих солдатів, середня ціна кожного становить $4 613. 

Зараз дивляться

Яка ціна вбивства у FPV-дронів

Для порівняння, прості безпілотні літальні апарати, відомі як FPV, мають співвідношення ціни та вбивства близько $1 650.

За цією формулою, вважає Камишін, Україна повинна вкласти максимальну суму грошей у дрони.

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Безпілотники, Дрони, Олександр Камишін
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