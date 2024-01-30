Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті

військові війна

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних ударів ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2024

Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 30 січня 2024

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку відбито сім атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

Зараз дивляться

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще вісім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито вісім атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 30 січня 2024

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 128 ОГШБр

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Карта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічна атака Шахедів: Сили ППО знищили над Україною 15 дронів з 35
ППО, протиповітряна оборона
Досягнення ЗСУ будуть під загрозою: Столтенберг і Блінкен про блокування допомоги в Конгресі
Столтенберг і Блінкен
Обстріл Кривого Рогу дронами Shahed: є влучання в цивільну інфраструктуру
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Нічна атака дронів та новий пакет допомоги від Нідерландів: головні події ночі 30 січня
Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті
Остін та Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для допомоги Україні
Пентагон

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь