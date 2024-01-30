Карта бойових дій на 30 січня 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних ударів ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Карта бойових дій в Україні на 30 січня 2024

Ситуація в Україні на 30 січня 2024

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку відбито сім атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

Зараз дивляться

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще вісім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито вісім атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 30 січня 2024

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 128 ОГШБр

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